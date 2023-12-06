"ممارسات المديرين وأثرها في أداء المنظمات" عنوان لقاء جمعية "بشر".. اليوم

ويستعرض اللقاء ممارسات المديرين وأثرها في أداء المنظمات، من خلال أربعة محاور رئيسة، حيث يتناول المحور الأول تعامل الموظف مع توليه منصب المدير لأول مرة، فيما يتطرق المحور الثاني إلى الصعوبات التي تواجه المدير عند تسلّمه المنصب لأول مرة، بينما يجيب الحوار الثالث عن السؤال: لماذا يعتذر المديرون عن الاستمرار في مناصبهم؟ ويرد المحور الرابع على التساؤل: متى يحدث المدير التغيير بعد توليه المنصب؟