وزير الإعلام يستعرض تطوير وتعزيز التعاون الإعلامي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري

التقى وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، اليوم، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في الديوان الأميري بالدوحة، بحضور الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، والأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الشقيقة.