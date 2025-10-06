"المحاور الناجح".. المديفر: التحضير يصنع السؤال الجيد ويقود الحوار لصناعة الوعي

أقام معرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ندوة حوارية بعنوان "صناعة السؤال" استضافت الإعلامي عبدالله المديفر، وأدارها الإعلامي عبدالله المحيلان، وسط حضور كبير من الإعلاميين وزوار المعرض.
تحدث المديفر خلال الندوة عن أهمية السؤال بوصفه أداة فكرية لصناعة الوعي وتحفيز التفكير وإثراء المعرفة، مؤكدًا أن السؤال فعل ذهني يفتح آفاق الفهم ويقود إلى مساحات جديدة من المعرفة.
وأوضح أن التحضير الجيد هو الأساس في صياغة السؤال المؤثر، لأنه يمنح المحاور القدرة على بناء تسلسل منطقي للأسئلة وطرحها بعمق وجرأة، ما يساعد على توجيه الحوار نحو أهدافه المعرفية.
وأشار المديفر إلى أن المُحاور الناجح يجب أن يتحلى بالشجاعة والإنصات واحترام الضيف والجمهور، مع الحفاظ على الحياد والثبات الانفعالي، مبينًا أن نجاح الحوار يُقاس بقدرة الأسئلة على كشف الجوانب الخفية ودفع الضيف للتفكير بصوت مسموع، لأن السؤال الجيد يصنع الفارق ويُعد مفتاحًا لبناء الوعي وتوسيع مدارك المتلقي.
كما تناول تحولات المشهد الحواري في المملكة، موضحًا أنه كان في السابق محصورًا ضمن فئة محدودة من النخب، لكنه اليوم أصبح أكثر انفتاحًا واتصالًا بقضايا المجتمع، مشيرًا إلى أن مرحلة ما بعد رؤية السعودية 2030 شهدت نقلة نوعية جعلت من الحوار أداة لتبادل الخبرات وتمكين الجمهور من الاستفادة من تجارب الشخصيات العامة.
وتأتي الندوة ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2025، الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار وصناعة الوعي عبر الكلمة والمعرفة.