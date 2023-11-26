شاهد.. الضباب والغيوم يعانقان جبلي شدا الأعلى والأسفل

يُذكر أنّ الضباب ظاهرة طبيعية، تتمثّل في سحاب منخفض قريب من سطح الأرض، غالبًا ما يكون من نوع الرهل، وهو عبارة عن قطرات مائية عالية في الهواء تحدث نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض، وتختلف درجته باختلاف كثافته، فكلما زاد البخار كان الضباب أشدَّ كثافة.