"هيئة العقار" تنفّذ 15 جولة رقابية مشتركة شملت 192 منشأة عقارية خلال أكتوبر

وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري؛ حيث قامت فِرَقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 19.633 عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 764 إعلانًا عقاريًّا مخالفًا بالأماكن العامة، كما تَلَقّت الهيئة 271 بلاغًا عقاريًّا عبر قنواتها المختلفة تم التعامل معها ومعاجلتها؛ فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 13717 عملية؛ حيث تنتهج الهيئةُ الرقابةَ الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.