"رحلة تحول".. جهود المملكة لتنمية قدرات الطلاب يبرزها وكيل "التعليم" بـ"الإيسيسكو"

أكد وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور حسن خرمي التزام المملكة بتحقيق رؤيتها الطموحة 2030م منذ انطلاق رحلة التحول في عام 2016م، مشيرًا في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الوزاري الثاني للإيسيسكو حول برنامج التقييم الدولي للطلبة "PISA" والمنعقد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مدينة باكو بأذربيجان خلال الفترة من 13-14 مايو 2024م، إلى أن تنمية القدرات البشرية، خاصةً القدرات الطلابية في مختلف مراحل التعليم العام تُعد أحد أهم أولويات الرؤية وأبرز الجهود المتعددة التي تقودها وزارة التعليم من خلال مبادراتها الشاملة لتعزيز نظام التعليم في البلاد، ورفع جودة تنافسيته على المستوى العالمي.