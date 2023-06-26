نجران.. تجهيز 116 جامعًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

وشملت الجوامع والمصليات: 57 مصلى وجامعًا بمدينة نجران، و3 مصليات في بدر الجنوب، و17 جامعًا ومصلى في يدمة، وكذلك 6 جوامع ومصليات في حبونا، و4 مصليات في خباش، و19 جامعًا ومصلى في شرورة، و10 مصليات في ثار.