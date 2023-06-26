نجران.. تجهيز 116 جامعًا ومصلى لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، تجهيز 116 جامعًا ومصلى في نجران ومحافظاتها؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
وشملت الجوامع والمصليات: 57 مصلى وجامعًا بمدينة نجران، و3 مصليات في بدر الجنوب، و17 جامعًا ومصلى في يدمة، وكذلك 6 جوامع ومصليات في حبونا، و4 مصليات في خباش، و19 جامعًا ومصلى في شرورة، و10 مصليات في ثار.
وأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة مشعل بن سالم العتيبي، أن الفرع أجرى جولات ميدانية على الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من جاهزيتها وتوفير احتياجاتها وعمل صيانة لمرافقها بما يضمن تأدية الصلاة بكل خشوع وطمأنينة.