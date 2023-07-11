إنقاذ حاج جزائري ستيني من انسداد معوي بمستشفى أجياد في مكة

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج يبلغ من العمر 66 عامًا من الجنسية الجزائرية، بعد أن وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد؛ حيث كان يعاني من عدم الإخراج لأكثر من 5 أيام، واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة، وجود انسداد في الأمعاء الدقيقة؛ مما يستلزم ضرورة التدخل الجراحي السريع لإنقاذ حياته.
وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل وسريع من الفريق الطبي قبل نقل المريض إلى مستشفى الملك فيصل لإجراء جراحة عاجلة وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة.
يُذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلًا عاليًا، لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.