إنقاذ حاج جزائري ستيني من انسداد معوي بمستشفى أجياد في مكة

نجح فريق طبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ حياة حاج يبلغ من العمر 66 عامًا من الجنسية الجزائرية، بعد أن وصل إلى طوارئ مستشفى أجياد؛ حيث كان يعاني من عدم الإخراج لأكثر من 5 أيام، واتضح بعد التشخيص وعمل الفحوصات الطبية والأشعة، وجود انسداد في الأمعاء الدقيقة؛ مما يستلزم ضرورة التدخل الجراحي السريع لإنقاذ حياته.