ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مواطنًا مخالفين لنظام البيئة، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة في عدد من مناطق المملكة، بحوزتهم (12) بندقية هوائية، و(5) بنادق رش من نوع (شوزن)، وبندقية نارية، و(3759) ذخيرة، و(42) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.