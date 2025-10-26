6,176 دراجة آلية مخالفة في قبضة المرور خلال حملة ميدانية شاملة طالت مختلف مناطق المملكة

في إطار جهودها الميدانية لتعزيز السلامة المرورية وضبط المخالفات، نفّذت إدارات المرور في مختلف مناطق المملكة حملة ميدانية شاملة لضبط الدراجات الآلية المخالفة، وذلك خلال الفترة من الأحد 19 أكتوبر 2025م إلى السبت 25 أكتوبر 2025م.
وأسفرت الحملة عن ضبط 6,176 دراجة آلية مخالفة في عدد من المناطق، حيث سجلت منطقة الرياض أعلى عدد من الضبطيات بواقع 3,043 دراجة، تلتها محافظة جدة بـ1,925 دراجة، ثم المنطقة الشرقية بـ389 دراجة.
وشملت الحملة عدة مواقع أخرى في أنحاء المملكة، من بينها العاصمة المقدسة التي تم فيها ضبط 235 دراجة، والمدينة المنورة بـ225 دراجة، ومنطقة عسير بـ90 دراجة، فيما سجلت محافظة الطائف 83 دراجة مخالفة. أما منطقتا تبوك والقصيم فقد سجلتا 64 و38 حالة ضبط على التوالي، وكذلك جازان بنفس الرقم، في حين تم ضبط 19 دراجة في منطقة حائل و14 في نجران، و6 فقط في الحدود الشمالية، بينما لم تُسجل حالات ضبط في الجوف والباحة.
وفي محافظة القريات، تم ضبط 7 دراجات آلية مخالفة، ضمن جهود التغطية الميدانية التي امتدت لمعظم مناطق المملكة.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطط المرور السعودي المستمرة لفرض النظام والحد من المخالفات، لا سيما ما يتعلق باستخدام الدراجات الآلية بطرق غير نظامية أو في غير الأماكن المخصصة لها، بما يشكل خطرًا على السلامة العامة.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن الحملات الرقابية مستمرة، داعية قائدي الدراجات إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والتعليمات، واستخدام وسائل الوقاية النظامية، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق.