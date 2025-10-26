6,176 دراجة آلية مخالفة في قبضة المرور خلال حملة ميدانية شاملة طالت مختلف مناطق المملكة

وشملت الحملة عدة مواقع أخرى في أنحاء المملكة، من بينها العاصمة المقدسة التي تم فيها ضبط 235 دراجة، والمدينة المنورة بـ225 دراجة، ومنطقة عسير بـ90 دراجة، فيما سجلت محافظة الطائف 83 دراجة مخالفة. أما منطقتا تبوك والقصيم فقد سجلتا 64 و38 حالة ضبط على التوالي، وكذلك جازان بنفس الرقم، في حين تم ضبط 19 دراجة في منطقة حائل و14 في نجران، و6 فقط في الحدود الشمالية، بينما لم تُسجل حالات ضبط في الجوف والباحة.