شاهد.. قاصدو الحرم المكي يستمتعون بالأجواء الروحانية تحت زخات المطر

وكان قد نبّه المركز "العاصمة المقدسة" ومعظم مدن منطقة مكة المكرمة من حالة أمطار متفاوتة من خفيفة ومتوسطة إلى غزيرة، وتستمر ببعض المواقع حتى الحادية عشرة مساء اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، حيث تشمل الحالة محافظات: القنفذة، والليث، والعرضيات، وبحرة (الشعيبة)، وعددٍ من المراكز والقرى التابعة لها.