الأفاعي الخمس الأكثر خطورة في أراضي المملكة.. تعرَّف عليها

تحتوي المملكة على درجة عالية من التنوع في مظاهر الحياة البرية، وذلك نظراً لمساحتها الكبيرة المُترامية الأطراف والتنوع التضاريسي والمناخي من منطقة إلى أخرى، ومع اعتدال الأجواء وتوجه المواطنين والمقيمين بالمملكة نحو البراري للتخييم والمكشات تبرز بعض المخاطر التي قد تهدّد زوّار الصحاري، ولعل أبرز هذه المخاطر تكمُن في الأفاعي السامّة والقاتلة التي يكثر انتشارُها في صحاري المملكة.

دعونا نستعرض سوياً الأفاعي الخمس الأكثر خطورة في أراضي المملكة: