تعرّف على مطار الملك سلمان الدولي.. أكبر مطار في العالم

سيتم بناء مطار الملك سلمان الدولي في العاصمة الرياض، وسيغطي مساحة تزيد على 57 كيلومترًا مربعًا، مع ستة مدارج للطيران، وسيجري افتتاح مبنى الطيران الخاص في عام 2026، وستستمر أعمال البناء حتى عام 2034، بينما من المقرر أن يتم استلام كل الأصول الضرورية بحلول عام 2030 للتمكن من استقبال الزوار خلال معرض إكسبو الرياض.