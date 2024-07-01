تعرّف على مطار الملك سلمان الدولي.. أكبر مطار في العالم

تستعد المملكة لافتتاح "مطار الملك سلمان الدولي"، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو المشروع الذي يُعد جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحويل السعودية إلى مركز عالمي للطيران والسياحة.
سيتم بناء مطار الملك سلمان الدولي في العاصمة الرياض، وسيغطي مساحة تزيد على 57 كيلومترًا مربعًا، مع ستة مدارج للطيران، وسيجري افتتاح مبنى الطيران الخاص في عام 2026، وستستمر أعمال البناء حتى عام 2034، بينما من المقرر أن يتم استلام كل الأصول الضرورية بحلول عام 2030 للتمكن من استقبال الزوار خلال معرض إكسبو الرياض.
سيضم المطار الجديد محطة رئيسية عملاقة، ومرافق حديثة تشمل مراكز تسوق، وفنادق، ومنشآت ترفيهية، ومساحات خضراء واسعة، كما سيتم تجهيز المطار بأحدث التقنيات في مجال الأمن والسلامة، وإدارة الحركة الجوية.
وسيسهم مطار الملك سلمان الدولي في زيادة تدفق السياح إلى المملكة، حيث سيوفر رحلات مباشرة إلى مئات الوجهات حول العالم، كما سيعزز المشروع من قدرات النقل الجوي الداخلي، مما يسهل التنقل بين مختلف مدن ومناطق المملكة.
تلتزم المملكة بتطبيق معايير الاستدامة في مشروع مطار الملك سلمان الدولي، حيث سيتم استخدام الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة لتقليل البصمة الكربونية.
يهدف المشروع الطموح إلى تعزيز الاقتصاد السعودي من خلال خلق آلاف فرص العمل الجديدة، وزيادة العائدات السياحية، وتحقيق الاستدامة البيئية عبر استخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، كما سيعزز مطار الملك سلمان الدولي مكانة المملكة كمحور رئيسي للطيران الدولي؛ مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.