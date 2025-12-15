الأمير فيصل بن خالد يُدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025

وتجوّل سموّه في أجنحة الجهات الحكومية والشركات المشاركة، مطّلعًا على المبادرات والبرامج والمشروعات المعروضة، فيما طُرحت خلال المنتدى أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة، تُقدّر قيمتها بنحو 40 مليار ريال، في قطاعات مستهدفة تشمل: الأنعام والغذاء، والتعدين والطاقة، والسياحة والبيئة، والقطاع اللوجستي.