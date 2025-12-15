الأمير فيصل بن خالد يُدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025

دشّن صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أميرُ منطقة الحدود الشمالية، اليوم، منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025، الذي تنظمه إمارة المنطقة في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة عرعر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستشارين، إلى جانب رؤساء شركات ومديرين تنفيذيين ورجال وسيدات أعمال.
وتجوّل سموّه في أجنحة الجهات الحكومية والشركات المشاركة، مطّلعًا على المبادرات والبرامج والمشروعات المعروضة، فيما طُرحت خلال المنتدى أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة، تُقدّر قيمتها بنحو 40 مليار ريال، في قطاعات مستهدفة تشمل: الأنعام والغذاء، والتعدين والطاقة، والسياحة والبيئة، والقطاع اللوجستي.
وأكد الأمير فيصل أن المنتدى يُجسد دعم القيادة الرشيدة لمسارات التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية، ويسهم في ترسيخ حضور المنطقة الاستثماري وتحسين بيئتها الجاذبة، لافتًا إلى ما تتمتع به المنطقة من ثروات طبيعية وموقع لوجستي وبنية تحتية متقدمة، تجعلها مؤهلة لاستقطاب استثمارات نوعية وتوسيع آفاق التنمية.
وأوضح سموه أن المنتدى يشكّل منصة مؤسسية لمناقشة الفرص القطاعية عبر جلسات متخصصة، ووسيلة لعرض ممكنات البيئة الاستثمارية من خدمات وحوافز وتمويل وتنظيمات. كما أكد أن الإمارة، بالتعاون مع الوزارات والهيئات، ستعمل على تحويل مخرجات المنتدى إلى برامج عملية ومبادرات تنفيذية تسهم في تنمية القطاعات المستهدفة.
ووجّه سموه الجهات المعنية برفع كفاءة الإجراءات وتحسين مسار المستثمر، بما يحقق سهولة الإنجاز وجودة الأداء، داعيًا الشركات الوطنية والدولية وروّاد الأعمال إلى بناء شراكات طويلة الأمد، مؤكدًا توفر الفرص النوعية والبيئة الجاذبة والقدرات المؤهلة لتحقيق قيمة تنموية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وخلال الحفل، ألقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح كلمةً أشاد فيها بالمنتدى كمنصة استراتيجية تعزز بيئة الأعمال وتدعم النمو المستدام، مشيرًا إلى دوره في إبراز الفرص الاستثمارية النوعية في المنطقة.
من جانبه، نوّه معالي رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بالجمهورية العربية السورية، قتيبة بن أحمد بدوي، بما يقدّمه المنتدى من حوارات مهنية وفرص للتعاون التنموي، مشيرًا إلى تطور بيئة الأعمال في المملكة وارتفاع تنافسيتها، خصوصًا في منطقة الحدود الشمالية.
عُرِض بعد ذلك فيلم مرئي يستعرض مقومات المنطقة وميزاتها النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة، تلتْه الجلسة الرئيسة للمنتدى بعنوان: "الحدود الشمالية وجهة استثمارية عالمية.. الطاقة محرك النمو والتنمية المستدامة"، أدارها طلعت حافظ، وشارك فيها عدد من المسؤولين.
وأكد المشاركون في الجلسة أهمية المنتدى كمنصة فاعلة لاستكشاف الفرص وتعزيز الشراكات والاستثمار في المنطقة.
وفي ختام الحفل، كرّم سمو أمير المنطقة الجهات الراعية للمنتدى، وهي: شركة معادن، وغرفة الحدود الشمالية، واتحاد الغرف السعودية، وشركة الشمال التعليمية، ونادي وزارة الداخلية بالمنطقة.