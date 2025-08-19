"دهانات الجزيرة" شريك في النهضة العمرانية بالمملكة عبر مشروع مترو الرياض

وقد تركت الشركة بصمتها المميزة على المسار البرتقالي في مشروع المترو، من خلال تنفيذ أعمال الدهان باستخدام حلول إنشائية ولونية مبتكرة، حيث تم اعتماد منتجات "دهانات الجزيرة" استناداً إلى سجلها المهني الحافل، وثقة المهندسين والاستشاريين داخل المملكة وخارجها، لا سيما في المشاريع التي تتطلب معايير فنية وهندسية دقيقة ومواصفات عالية الجودة. وشمل ذلك استخدام منتجاتها الجزيرة رويال برايم، الجزيرة ماروتكس، الجزيرة بوليستيل سيمي جلوسF ، الجزيرة إيبوماستيك، والجزيرة جرين سيلك فلكسي، التي تم اختيارها بعناية لتلائم متطلبات المشروع من حيث الأداء، والجمالية، والجودة البيئية.