"دهانات الجزيرة" شريك في النهضة العمرانية بالمملكة عبر مشروع مترو الرياض

تواصل "دهانات الجزيرة"، الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حضورها القوي في المشاريع الوطنية الكبرى من خلال مساهمتها الفاعلة في عدد من المشاريع العملاقة، كمشروع مترو الرياض، أحد أبرز مشاريع المملكة العربية السعودية. وبفضل خبرتها الطويلة وجودة منتجاتها المعتمدة، تؤكد "دهانات الجزيرة" التزامها بدعم مسيرة التطوير العمراني عبر توفير حلول إنشائية متكاملة تواكب أعلى المعايير العالمية.
وقد تركت الشركة بصمتها المميزة على المسار البرتقالي في مشروع المترو، من خلال تنفيذ أعمال الدهان باستخدام حلول إنشائية ولونية مبتكرة، حيث تم اعتماد منتجات "دهانات الجزيرة" استناداً إلى سجلها المهني الحافل، وثقة المهندسين والاستشاريين داخل المملكة وخارجها، لا سيما في المشاريع التي تتطلب معايير فنية وهندسية دقيقة ومواصفات عالية الجودة. وشمل ذلك استخدام منتجاتها الجزيرة رويال برايم، الجزيرة ماروتكس، الجزيرة بوليستيل سيمي جلوسF ، الجزيرة إيبوماستيك، والجزيرة جرين سيلك فلكسي، التي تم اختيارها بعناية لتلائم متطلبات المشروع من حيث الأداء، والجمالية، والجودة البيئية.
ومع كل مشروع استراتيجي، تؤكد "دهانات الجزيرة" التزامها بأن تكون شريكاً في رسم ملامح مستقبل المملكة العمراني والاقتصادي، عبر حلول متقدمة محليّة الصنع وتجمع بين الابتكار، والجودة، والاستدامة، لتُجسّد رؤيتها بدعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضورها في كبرى مشاريع المملكة العربية السعودية.