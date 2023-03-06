سجادة من الزهور بطول 160 مترًا.. شاهد انطلاقة مهرجان "حياة الورد" بعنيزة

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالبلدية فهد الدويس أن البلدية عملت بشكل ذاتي لتنفيذ وتنسيق كامل المهرجان، والذي يأتي بمساحة إجمالية تتجاوز 15 ألف متر مربع، ويضم سجادة من الزهور والورود الطبيعية بطول أكثر من 160 مترًا تم تصميمها ذاتيًا من قبل البلدية، فيما يصل إجمالي عدد الزهور والورود الموجودة في المهرجان لأكثر من 200 ألف وردة وزهرة.