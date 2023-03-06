سجادة من الزهور بطول 160 مترًا.. شاهد انطلاقة مهرجان "حياة الورد" بعنيزة

انطلق مهرجان حياة الورد بمحافظة عنيزة تزامنًا مع الإجازة المدرسية؛ بتنظيم من بلدية عنيزة؛ حيث يقام في متنزهات الحاجب.
وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المؤسسي بالبلدية فهد الدويس أن البلدية عملت بشكل ذاتي لتنفيذ وتنسيق كامل المهرجان، والذي يأتي بمساحة إجمالية تتجاوز 15 ألف متر مربع، ويضم سجادة من الزهور والورود الطبيعية بطول أكثر من 160 مترًا تم تصميمها ذاتيًا من قبل البلدية، فيما يصل إجمالي عدد الزهور والورود الموجودة في المهرجان لأكثر من 200 ألف وردة وزهرة.
وأضاف "الدويس" أن المهرجان يضم العديد من الأركان والمحال والأسر المنتجة والمقاهي وعربات الأطعمة (الفود ترك)، إضافة لركن خاص للفن التشكيلي وموقع مخصص لألعاب الأطفال.