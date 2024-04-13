"المطرية الـ13" تنطلق.. وإيضاح من "الحصيني" يبرز مناطقها وقوتها بدول الخليج

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إنه وفقًا للنماذج العددية للطقس يتوقّع أنْ تبدأ اليوم السبت الحالة الممطرة الثالثة عشرة لعام 1445هـ.
وأشار "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنّه من المتوقّع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من الشرقية والوسطى والشمالية والجنوبية من المملكة تمتدّ إلى دول الخليج "الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".
وأضاف: "حوض بارد متوقّع أن يتمركز على إيران يساعد بتدبير وتصريف من الله في تكثيف الرطوبة الهائلة على الخليج ودوله".
وتابع: "متوقّع أن تكون قوة وغزارة المطر والسيول وحبات البرد مع رياح في الحالة الممطرة الثالثة عشرة لعام 1445هـ بالترتيب على عُمان فالإمارات فالشرقية من المملكة فقطر والبحرين".