"المطرية الـ13" تنطلق.. وإيضاح من "الحصيني" يبرز مناطقها وقوتها بدول الخليج

وأشار "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنّه من المتوقّع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من الشرقية والوسطى والشمالية والجنوبية من المملكة تمتدّ إلى دول الخليج "الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان".