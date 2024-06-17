محليات

الشمالية.. الإطاحة بـ 5 مواطنين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

فيما تم القبض على مقيمين بمنطقة تبوك لترويجهما مادة "الشبو" المخدر
الشمالية.. الإطاحة بـ 5 مواطنين لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (5) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة تبوك لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

النيابة العامة
تبوك
الحدود الشمالية
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الميثامفيتامين المخدر
أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org