نادي الإبل يعلن آخر موعد للتسجيل في فئة الفحل المنتج بـ"جادة" حائل

أعلنت إدارة نادي الإبل، اليوم الاثنين، أن آخر موعد للتسجيل في فئة الفحل المنتج بمهرجان "جادة الإبل" بحائل، هو 10 فبراير، الموافق 29 رجب الجاري.
وحددت الإدارة، شروط مسابقة الفحل المنتج لفئة المجاهيم والمغاتير والحراير، بأن تكون المشاركة بسبعة متون، على أن تكون خمسة منها من سـن دق، ويشترط أن يكون ضمنها قعود واحد، إضافة إلى اثنتين من أي عمر.
ويشترط في الإنتاج سن "مفرود/ مفرودة"، كما نصت الشروط بالسماح بإضافة احتياط في الإنتاج المشارك، على أن يكون الفحل والإنتاج خاليًا من التهجين.
وجاء في الشروط بعدم قبول مشاركة إنتاج الفحل "النافق"، حتى إذا تم توثيق إنتاجه.
وطالبت إدارة نادي الإبل، بأن يكون للفحل المشارك في فئة الفحل وإنتاجه اسم في منصة "سمها".
وأوضحت، أنه إذا كان الفحل من المجاهيم، يشترط أن يكون إنتاجه من مواصفات المجاهيم وألوانها، وإذا كان الفحل من فئة الحراير، يشترط أن يكون إنتاجه من مواصفات الحراير.
وكشفت شروط المسابقة أنه إذا كان الفحل المنتج من أحد ألوان المغاتير، يشترط أن يكون إنتاجه من مواصفات وألوان المغاتير؛ بحيث إذا كان الفحل المنتج من لون "الشعل" يشترط أن يكون ثلاثة من لون إنتاجه شعل أو حمر ومفتوح الألون لبقية الإنتاج المشاركة.
أما إذا كان الفحل المنتج المشارك من لون "الشقح"، فيشترط أن يكون لون ثلاثة من إنتاجه المشاركة شقح أو شعل أول حمر ومفتوح الألون لبقية الإنتاج المشاركة.
وإذا كان الفحل من لون الحمر فيشترط أن يكون لون ثلاثة من إنتاجه المشاركة "حمر"، ومفتوح الألون لبقية الإنتاج المشاركة، أما الفحل المنتج من لون الصفر فيسمح بمشاركة كل الألوان "المغاتير" من إنتاجه باستثناء "الوضح" من الإنتاج.
وفي فئة الفحل المنتج من لون الوضح، فيسمح بمشاركة كل الألوان "المغاتير" من إنتاجه باستثناء "الصفر" من الإنتاج.
ونوهت إدارة النادي، بالسماح بالاستعارة مـن إنتاج الفحـل المشارك، على أن يكون سحب عينات الإنتاج في موقع المشارك لإثبات الأبوة، وفي حال عدم تمكن ذلك فإن آخر موعد لسحب عينات الاستعارة يوم 16/2/2024م، في موقع جادة الإبل "حائل".