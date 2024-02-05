نادي الإبل يعلن آخر موعد للتسجيل في فئة الفحل المنتج بـ"جادة" حائل

وأوضحت، أنه إذا كان الفحل من المجاهيم، يشترط أن يكون إنتاجه من مواصفات المجاهيم وألوانها، وإذا كان الفحل من فئة الحراير، يشترط أن يكون إنتاجه من مواصفات الحراير.