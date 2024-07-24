كيف تمكنت حائل من حصد نسبة 491% من إنفاق السياح الدوليين بالسعودية؟

وأسهم في جذب السياح لمنطقة حائل وجود وسائل النقل المختلفة التي أهمها المطار والذي سجل نموًا في أعداد المسافرين والرحلات الداخلية، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى أكتوبر 2017، بنسبة 38% و113% على التوالي، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني، حيث أشارت الهيئة إلى أن عدد المسافرين خلال تلك الفترة بلغ نحو 925.082 مسافرًا بزيادة 38% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2016، في حين ارتفعت حركة الرحلات الداخلية بنسبة 113% لتصل إلى 13.413 رحلة مقارنة بنحو 6.298 رحلة خلال الفترة المماثلة من العام الأسبق.