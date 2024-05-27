عقب السيول الجارفة ومع موسم الحج.. مطالبات بسفلتة طريق "المطارفة الشامية" بمكة

وفي التفاصيل، قال السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق": "عقب تعرض المنطقة في الأيام الماضية لأمطار غزيرة وسيول جارفة أدت إلى جرف الطرق الرئيسية بمركز الشامية؛ بدت معاناتنا وازدادت سوءًا مع دخول موسم الحج؛ حيث يعبر الطريقَ العديدُ من المسافرين القاصدين لمدينة جدة والمدينة المنورة والجموم؛ حيث يتم تحويلهم نحو الطريق؛ مما قد يشكل خطرًا عليهم؛ نظرًا لكثرة التحويلات الترابية جراء السيول فضلًا عن افتقاره الإنارة والسفلتة.