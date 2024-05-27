عقب السيول الجارفة ومع موسم الحج.. مطالبات بسفلتة طريق "المطارفة الشامية" بمكة

ناشد مرتادو طريق مركز المطارفة الشامية بمكة المكرمة، الجهات المختصة، بضرورة إصلاح الطريق الواقع شمال السيل الكبير، الذي جرفته السيول الأخيرة التي شهدتها المنطقة.
وفي التفاصيل، قال السكان في شكوى تَلَقّتها "سبق": "عقب تعرض المنطقة في الأيام الماضية لأمطار غزيرة وسيول جارفة أدت إلى جرف الطرق الرئيسية بمركز الشامية؛ بدت معاناتنا وازدادت سوءًا مع دخول موسم الحج؛ حيث يعبر الطريقَ العديدُ من المسافرين القاصدين لمدينة جدة والمدينة المنورة والجموم؛ حيث يتم تحويلهم نحو الطريق؛ مما قد يشكل خطرًا عليهم؛ نظرًا لكثرة التحويلات الترابية جراء السيول فضلًا عن افتقاره الإنارة والسفلتة.
وأشار السكان إلى أن الطريق يخدم عدة قرى ومراكز مثل: (عشيرة، وأبو عشر، والقفيف)؛ مطالبين الجهات المعنية بضرورة الوقوف على الطريق وإصلاح الخلل الذي يعتريه على وجه السرعة.