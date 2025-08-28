"الغذاء والدواء" تعتمد أول دراسة سريرية محلية لعلاج جيني مطوَّر بالمملكة لسرطان الدم اللمفاوي الحاد

ويشرف على تطوير هذا العلاج -الخاضع للدراسة- نخبة من العلماء والباحثين في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بالتعاون مع شركة "لينتجن/مليتوني" وضمن وحدة تصنيع داخلية بالتخصصي، باستخدام نظام نقل مغلق بهدف التأكد من سلامة المستحضر على المرضى من عمر 18 إلى 60 عامًا، حيث يُعطى عن طريق الحقن الوريدي.