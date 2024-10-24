"سدايا" تفتح التسجيل في "مسارات الذكاء الاصطناعي"

ويعد برنامج المسارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي مجموعة من الدورات المتخصصة التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية في مجالات تحليل البيانات وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ويبدأ التسجيل في البرنامج اعتبارًا من اليوم ويستمر أسبوعًا، بينما ينطلق البرنامج في 3 نوفمبر 2024م ويستمر خمسة أسابيع، يتلقى خلالها المشاركون تدريبًا شاملًا على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: تعلم الآلة، والتعلم العميق، والشبكات العصبية، وفهم المبادئ النظرية التي بنيت عليها تلك التقنيات، وإتقان المهارات العملية والأدوات والمكتبات البرمجية لها.