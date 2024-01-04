شاهد.. أمير المدينة يزور المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

ونوّه الأمير سلمان بن سلطان، خلال الجولة، بمستوى الخدمات الإبداعية التقنية المسخّرة لخدمة السنة الشريفة في ظل دعم القيادة الرشيدة –أيدها الله- لهذا المعلم الحضاري العالمي، مقدمًا شكره لأمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسـى، ولجميع القائمين على أعمال المعرض الذي يُعد عملاً مميزًا في التعريف بالنبي الكريم ﷺ ونشر تفاصيل سيرته الشريفة بما تحمله من قيم إسلامية سامية من مصادرها الصحيحة.