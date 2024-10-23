تبوك: إغلاق 37 منشأة مخالفة خلال أسبوع

وأوضح مدير الإدارة العامة للرقابة والامتثال المهندس ماجد الحويطي؛ أن الجولات أسفرت عن مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، وإغلاق 37 منشأة لوجود مخالفات تستدعي الإغلاق، وضبط 958 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، و168 كجم من الأطعمة المُحضّرة مسبقاً، و287 كجم من الخضراوات والفواكه غير الصالحة للاستهلاك، و75 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة، إضافة إلى 41 وعاءً تالفاً؛ داعياً الجميع إلى التعاون مع "الأمانة" في الإبلاغ عمّا يلاحظونه من مخالفاتٍ من خلال تطبيق "بلدي"، أو هاتف البلاغات 940.