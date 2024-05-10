هدايا ومصاحف وكتيبات.. استقبال خاصّ لضيوف الرحمن من "رئاسة الحرم النبوي"

مع بدْء وصول طلائع ضيوف الرحمن للمملكة لأداء فريضة الحج؛ استقبلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، طلائع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا والمصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية بلغاتهم، وسط أجواء عامرة بالفرح وغامرة بالدموع من حجاج بيت الله الحرام، الذين أتوا ملبِّين نداءَ أبيهم إبراهيم الخليل، عليه السلام؛ إذ أمره ربه بالنداء، فقال: "وَأَذِّن فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأتوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأتينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ" "الحج: ٢٧".