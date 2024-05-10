هدايا ومصاحف وكتيبات.. استقبال خاصّ لضيوف الرحمن من "رئاسة الحرم النبوي"

مع بدْء وصول طلائع ضيوف الرحمن للمملكة لأداء فريضة الحج؛ استقبلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، طلائع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا والمصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية بلغاتهم، وسط أجواء عامرة بالفرح وغامرة بالدموع من حجاج بيت الله الحرام، الذين أتوا ملبِّين نداءَ أبيهم إبراهيم الخليل، عليه السلام؛ إذ أمره ربه بالنداء، فقال: "وَأَذِّن فِي النّاسِ بِالحَجِّ يَأتوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأتينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَميقٍ" "الحج: ٢٧".
واستقبل وكيل رئيس الشؤون الدينية لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، طلائع ضيوف الرحمن في المسجد النبوي بالهدايا والمصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية بلغاتهم، مؤكدًا حرص رئاسة الشؤون الدينية على إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإنجاح رحلتهم الإيمانية؛ ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام تحت شعار "محورية خدمة الضيف".
يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية تعزّز منظومة خدماتها الدينية بمبادرات نوعية تستهدف الحاج، مسخرة لها: التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة؛ لتيسير انتفاع الحاج من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميًّا، كما هي تطلعات القيادة الرشيدة، حفظها الله، من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التخصصي الديني.