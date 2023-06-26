"الإمام النبيل".. مسلم غامر بحياته لإنقاذ 262 مسيحياً في نيجيريا

وكان الإمام النيجيري أبوبكر عبدالله قد سجّل اسمه على الساحة الدولية بعدما جازف بحياته في سبيل إنقاذه المئات من المسيحيين الفارين من هجمات المزارعين، في عشر قرى في منطقة باركين لادي بولاية بلاتو في عام 2018، حيث أدخلهم في المسجد وحماهم من المزارعين.