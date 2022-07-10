بطل الحد "العلياني" حاجًّا في ضيافة الملك: إصابتي شرف والقيادة ترعانا

جاء ذلك خلال استضافته لأداء فريضة الحج في هذا العام 1443هـ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة؛ حيث قال "العلياني": "أُصبت في ميدان الشرف والعزة والكرامة خلال حمايتي لمقدسات المسلمين بالحد الجنوبي، وأحمد الله أنها وسام أعتز به وأتشرف وأفتخر به في أي مكان أذهب إليه، وحينما يسألني أحد أقول له أنا جندي من جنود الوطن ودافعت عن وطني ووقفت بكل إخلاص لحماية حدوده من الأعداء".