بطل الحد "العلياني" حاجًّا في ضيافة الملك: إصابتي شرف والقيادة ترعانا

أكد الجندي صالح محمد العلياني، أحد أبطال الحد الجنوبي، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- أشعَرَته وأقرانه بالاهتمام والدعم الكبير والرعاية، وأننا مميزون قبل الإصابة في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي وبعدها؛ مشيدًا بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حسن التنظيم والاستقبال والحفاوة خلال استضافتهم لأداء فريضة الحج.
جاء ذلك خلال استضافته لأداء فريضة الحج في هذا العام 1443هـ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة؛ حيث قال "العلياني": "أُصبت في ميدان الشرف والعزة والكرامة خلال حمايتي لمقدسات المسلمين بالحد الجنوبي، وأحمد الله أنها وسام أعتز به وأتشرف وأفتخر به في أي مكان أذهب إليه، وحينما يسألني أحد أقول له أنا جندي من جنود الوطن ودافعت عن وطني ووقفت بكل إخلاص لحماية حدوده من الأعداء".
وأضاف: "قيادة المملكة أشعرته وأقرانه بالاهتمام والدعم الكبير والرعاية، وأننا مميزون، قبل الإصابة في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي وبعدها"؛ موضحًا أن استضافة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- له ولأسرته لأداء فريضة الحج؛ لفتةٌ كريمة ودعم منقطع النظير لأسر المصابين والشهداء.
وأشاد "العلياني" بالخدمات التي قُدمت لهم من قِبَل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الاستضافة؛ من توفير كل ما من شأنه أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، رافعًا شكره للوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته السديدة بتقديم أرقى الخدمات للمستضافين للحج في هذا العام.
وفي ختام تصريحه، رفع الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، على تقديمهم كل الرعاية والعناية لأبناء هذا الوطن الغالي؛ سائلًا الله أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ومكروه، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين.