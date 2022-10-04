"السديس" مثمنًا إطلاق "داون تاون": ولي العهد حريص على تنمية أنحاء المملكة

ثمّن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، شركة "داون تاون السعودية"، التي ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.
وقال "السديس": إن ولي العهد -حفظه الله- حريص على تعزيز التنمية في جميع أنحاء هذه البلاد المباركة؛ مؤكدًا حرص سموه على تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية وأهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030 في كافة مناطق المملكة، إلى جانب إنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة.
وتابع: "ولي العهد -حفظه الله- أعطى جل اهتمامه للإنسان، بتوفير المزيد من الفرص للسكان في كافة أرجاء المملكة من خلال خلق فرص العمل والتدريب والتنمية بما يتناسب مع طموحات وتطلعات المواطن في كل مكان".
وسأل "السديس" المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويسدده ويوفقه، وأن يوفق سمو ولي العهد ويعينه وينصره، ويجعل ما يقدمه للإسلام والمسلمين والذود عن بلاد الحرمين الشريفين في موازين حسناته، إنه قريب مجيب.