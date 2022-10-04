"السديس" مثمنًا إطلاق "داون تاون": ولي العهد حريص على تنمية أنحاء المملكة

ثمّن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، شركة "داون تاون السعودية"، التي ستسهم في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين.