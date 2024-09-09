من 37 لـ 132 ريالاً للعبوة.. "الخلاص" و"الصقعي" ينافسان "السكري" بموسم عنيزة للتمور

وأضاف أن السوق يستقبل أيضًا أنواعًا أخرى؛ منها نبتة علي، والرشودية، والروثانة، وعسيلة، وجميعها تم بيعها بأسعار تتراوح بين 17 ريالًا و35 ريالًا للعبوة الواحدة زنة 3 كيلوجرامات.