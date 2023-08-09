الترخيص لشركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر بالتقنية المالية

وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل "ساما"، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.