المندوب السعودي الدائم لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل نظيريه "الباكستاني" و"المصري"

استقبل المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة جدة نظيره السفير رضوان سعيد شيخ المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة.
وبحث اللقاء تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين في سبيل الارتقاء بالمنظمة وتحقيق أهدافها والغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها، وتطوير العمل الإسلامي المشترك لما فيه مصلحة شعوب ودول العالم الإسلامي.
كما تم خلال اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك بين البعثتين لتعزيز أهداف المنظمة بما يحقق الازدهار والاستقرار والسلام للعالم الإسلامي، وكذلك تعزيز التضامن الإسلامي والتنسيق نحو التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجهها بعض الدول الأعضاء.
من جهة أخرى، كان المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني، قد استقبل بمكتبه في مقر المندوبية بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة نظيره المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى المنظمة السفير شادي جمال الدين الشرقاوي.
يأتي اللقاء في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل مع التحديات، كما جرى خلال ذلك اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار المنظمة وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين والتنسيق والتشاور بما يخدم مهام المنظمة العريقة التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة.