المندوب السعودي الدائم لدى "التعاون الإسلامي" يستقبل نظيريه "الباكستاني" و"المصري"

يأتي اللقاء في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل مع التحديات، كما جرى خلال ذلك اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار المنظمة وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين والتنسيق والتشاور بما يخدم مهام المنظمة العريقة التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة.