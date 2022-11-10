رئيس "الفاو" يشيد بالجهود الإنسانية الكبيرة للمملكة في مختلف دول العالم

وأشاد دنيو بالجهود الإنسانية الكبيرة التي تبذلها المملكة من خلال المركز في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن أعمال المركز أسهمت في التخفيف من معاناة الكثير من المحتاجين، لا سيما أنها استهدفت قطاعات حيوية ومهمة في حياة الإنسان.