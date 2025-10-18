أتلفت أكثر من 69 ألف منتج فاسد ..أمانة جدة تضبط موقعين لتعبئة البيض وتعديل تواريخ الصلاحية

وأكدت أمانة جدة أن هذه الجهود تأتي ضمن الحملات الرقابية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من الممارسات غير النظامية في تداول الأغذية، وضمان سلامة المنتجات وصحة المستهلك، داعيةً السكان إلى الإبلاغ عن أي مواقع أو أنشطة مخالفة عبر قنواتها الرسمية.