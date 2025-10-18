أتلفت أكثر من 69 ألف منتج فاسد ..أمانة جدة تضبط موقعين لتعبئة البيض وتعديل تواريخ الصلاحية

ضبطت أمانة محافظة جدة موقعين يُمارسان نشاطًا مخالفًا يتمثل في تخزين وتعبئة البيض وتعديل تواريخ صلاحيته، وذلك ضمن الحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، بهدف رصد الأنشطة غير النظامية والحفاظ على سلامة الأغذية وصحة المستهلكين.
وأوضحت الأمانة أن الحملة التي نفذتها الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بمشاركة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء وبلدية الجامعة الفرعية والدفاع المدني، أسفرت عن ضبط الموقع الأول، وهو سكن عمالة مكوَّن من دور واحد، عُثر بداخله على مستودعين يُستخدمان لأغراض مخالفة؛ أحدهما لتخزين كراتين البيض الفارغة، والآخر لتعبئة البيض وتعديل تواريخ الإنتاج والانتهاء باستخدام أختام خاصة.
وبيّنت الأمانة أن الفرق الميدانية ضبطت أيضًا مركبتين تُستخدمان في نقل المنتجات المخالفة، وجرى إتلاف جميع الكميات المضبوطة داخل الموقع والمركبتين، والبالغة 69,440 بيضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أسفرت الحملة عن مداهمة موقعٍ آخر عبارة عن عمارة سكنية مجاورة تُستغل من قِبل عمالة مخالفة لتغليف البيض وتعديل تواريخ صلاحيته، حيث صودرت مكينة تغليف أطباق البيض وعُثر على نحو 40 ألف ملصق للمنتج النهائي وختم لطباعة التواريخ، وتولّت بلدية الجامعة الفرعية إتلاف جميع المضبوطات.
وأكدت أمانة جدة أن هذه الجهود تأتي ضمن الحملات الرقابية المشتركة التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من الممارسات غير النظامية في تداول الأغذية، وضمان سلامة المنتجات وصحة المستهلك، داعيةً السكان إلى الإبلاغ عن أي مواقع أو أنشطة مخالفة عبر قنواتها الرسمية.