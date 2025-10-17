"شريطية" بمهن عامل وسائق وراعي يحوّلون أسواق المواشي ليلاً لممارسة البيع والشراء في القنفذة

أبدى عدد من أهالي محافظة القنفذة استياءهم من تغيير مواعيد أسواق المواشي من النهار إلى الليل، الأمر الذي تسبّب في صعوبة ارتياد كبار السن لتلك الأسواق، مؤكدين أن المواشي تمثّل مصدر الدخل الوحيد لكثير من الأسر في المنطقة.
وتُعرف القنفذة ومراكزها بكثرة مربي المواشي وتنوّع أسواقها الأسبوعية، التي توزَّع أيامها بين سبت الجارة، وخميس القوز، وثلاثاء يبه، ودوقة، وكياد، وثلاثاء الخُرم، وأحد بني زيد، وخميس حرب، حيث يقام سوق كل يوم في أحد المراكز منذ عشرات السنين، في تقليد متوارث منذ زمن الأجداد.
غير أن الأهالي لاحظوا مؤخرًا تحويل مواعيد إقامة الأسواق إلى المساء، ما تسبب في تذمّر واسع بينهم، خصوصًا كبار السن الذين اعتادوا على الذهاب للأسواق صباحًا، مشيرين إلى أن إقامة الأسواق ليلاً تفتح المجال أمام ممارسات الغش والخداع، فضلًا عن صعوبة الحضور لكثير من المربين في ذلك الوقت.
وقال عدد من المواطنين إن العمالة المخالفة هي السبب وراء هذا التغيير، بعد أن وجدت في الأسواق مكانًا مناسبًا لممارسة البيع والشراء بعيدًا عن الملاحقة، لافتين إلى أن معظمهم يحمل مهنًا لا تخوّلهم ممارسة التجارة مثل "سائق خاص" أو "عامل منزلي" أو "راعي"، وقد تحوّلوا إلى شريطية مواشي يتنقلون بين الأسواق بسياراتهم للمتاجرة في المواشي.
وطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتنظيم أوقات الأسواق، وتشكيل لجان رقابية وأمنية لضبط المخالفين ومنع العمالة غير النظامية من مزاولة النشاط التجاري، حفاظًا على النظام والمصلحة العامة للمربين.