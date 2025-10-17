"شريطية" بمهن عامل وسائق وراعي يحوّلون أسواق المواشي ليلاً لممارسة البيع والشراء في القنفذة

وقال عدد من المواطنين إن العمالة المخالفة هي السبب وراء هذا التغيير، بعد أن وجدت في الأسواق مكانًا مناسبًا لممارسة البيع والشراء بعيدًا عن الملاحقة، لافتين إلى أن معظمهم يحمل مهنًا لا تخوّلهم ممارسة التجارة مثل "سائق خاص" أو "عامل منزلي" أو "راعي"، وقد تحوّلوا إلى شريطية مواشي يتنقلون بين الأسواق بسياراتهم للمتاجرة في المواشي.