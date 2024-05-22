دراسة سعودية تبحث استخدامات "تقنيات الواقع المعزز" في الصحافة الخليجية

ناقشت باحثة الدكتوراه في فلسفة الاتصال والإعلام الرقمي بجامعة الملك سعود، الدكتورة مرام ضيف الله العصيمي، أطروحة علمية، استهدفت دراسة تطبيقات تقنيات الواقع المعزز في الصحف الخليجية لتقنيات الواقع المعزز.
وخلصت الدراسة التي طُبقت على صحيفتَي الجزيرة السعودية والأيام البحرينية إلى أن صحيفة الأيام تستخدم التقنية بنسبة (٥٩.٧)؛ إذ يرتفع نسبة استخدامها للواقع المعزز. وإلى جانب ذلك تشير نتائج الدراسة إلى أن الصحف الخليجية تتنوع طرق توظيفها لتقنيات الواقع المعزز، كما يتنوع توظيفها للتقنية مع ما تنشره الصحف من مواد، بما فيها المواد الصحفية والصور المصاحبة لها، إلى جانب الصور الإخبارية، والمواد الإعلانية.
وتوصلت الدراسة إلى أن الصحف الخليجية تهتم بتوظيف التقنية مع الموضوعات الصحفية الاجتماعية ثم السياسية، ثم الرياضية، وإن كانت كذلك تستخدم مع موضوعات أخرى متنوعة.
كما طبقت التقنية على جميع الأشكال الصحفية (الخبر، التقرير، المقال، الحديث)، وإن كان تلك الأشكال تميل إلى نوع محدد من التقنية.
وتعد هذه الدراسة أول دراسة دكتوراه تناقش في أروقة الجامعات السعودية، وتتناول تطبيقات الواقع المعزز في الصحافة المطبوعة.