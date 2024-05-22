دراسة سعودية تبحث استخدامات "تقنيات الواقع المعزز" في الصحافة الخليجية

وخلصت الدراسة التي طُبقت على صحيفتَي الجزيرة السعودية والأيام البحرينية إلى أن صحيفة الأيام تستخدم التقنية بنسبة (٥٩.٧)؛ إذ يرتفع نسبة استخدامها للواقع المعزز. وإلى جانب ذلك تشير نتائج الدراسة إلى أن الصحف الخليجية تتنوع طرق توظيفها لتقنيات الواقع المعزز، كما يتنوع توظيفها للتقنية مع ما تنشره الصحف من مواد، بما فيها المواد الصحفية والصور المصاحبة لها، إلى جانب الصور الإخبارية، والمواد الإعلانية.