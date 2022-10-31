تَعَرّف على تاريخ القمم العربية منذ عام 1946م.. هنا أبرز القرارات

وفي مارس 2014 شهدت الكويت أعمال مؤتمر القمة العربية جدد خلالها قادة الدول العربية فيه التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي.. وفي مارس 2015 انعقدت في شرم الشيخ بمصر، ودعا إعلان القمة إلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة.. وفي 2016 عقدت القمة في موريتانيا، واختتمت هذه القمة بإصدار إعلان نواكشوط، الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك.. وفي 2017 أكدت أعمال القمة العربية التي عقدت في منطقة البحر الميت بالأردن، على أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وبناء المستقبل الأفضل للشعوب.