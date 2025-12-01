"يماني": الصحة في السعودية رؤية بناها ملوك.. وإنجازات طبية تعيد تعريف مفهوم الحياة وجودتها

يبارك الكاتب الصحفي نجيب يماني لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عيده الخمسين، وهو يمضي نحو مستقبل طبي عظيم، محققًا رؤية وطن وحلم شعب، مؤكدًا أن الحديث عن صحة الإنسان لم يعد توصيفًا طبيًّا لحالة عابرة، بل أصبح ملحمة إنسانية تُكتب كل يوم بمداد العلم وشغف الاكتشاف؛ فالعلم لم يعد يكتفي بعلاج المرض، بل بات يطارد جذوره، يعيد تشكيل الأعضاء، ويزرعها ويطبعها ليمنح الإنسان فرصة لحياة أطول وأجمل.
وفي مقال "صحةُ الإنسان رحلةُ علمٍ تُزهرُ في السعودية" بصحيفة "عكاظ"، يرصد يماني نموذجًا طبيًّا يحدث في الرياض، حيث تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من إجراء عملية نادرة لمريض كان الموت إليه "أقرب من حبل الوريد"، بسبب تمدد وعائي متمزق في الشريان الأورطي الصدري. تمت إعادة بناء الجدار باستخدام طُعم بيولوجي مشتق من غشاء التامور البقري، مقاوم للبكتيريا ومتناغم مع أنسجة الجسم، فكانت النتيجة حياة جديدة وفرصة أطول للعيش.
ويرى يماني أن بوصلة الرعاية الصحية تحوّلت من معالجة المرض إلى الحفاظ على الصحة، بإسهامات متعددة تشمل الجراحات الدقيقة، علاج الأورام، زراعة الأعضاء، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، علم الجينوم السعودي، الجراحة الروبوتية، وغرس مضخات القلب الصناعية.
ويضيف الكاتب: يستضيف التخصصي قمة التعاون العالمية في الجراحة الروبوتية، بمشاركة نخبة من جراحي العالم لمناقشة أحدث الممارسات الطبية، في دليل على أن السعودية باتت حاضنة للعلم ومحركًا للتطوير الصحي العالمي.
يختتم يماني بالتأكيد أن "رؤية التخصصي التي بناها ملك ورعتها أيدي ملوك ليست شعارات، بل واقع يُبنى بنجاح يتلوه نجاح؛ فصحة الإنسان أصبحت مشروع وطن، والعلم هو الجسر إلى حياة أطول، وأقوى، وأجمل".