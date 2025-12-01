"يماني": الصحة في السعودية رؤية بناها ملوك.. وإنجازات طبية تعيد تعريف مفهوم الحياة وجودتها

يبارك الكاتب الصحفي نجيب يماني لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عيده الخمسين، وهو يمضي نحو مستقبل طبي عظيم، محققًا رؤية وطن وحلم شعب، مؤكدًا أن الحديث عن صحة الإنسان لم يعد توصيفًا طبيًّا لحالة عابرة، بل أصبح ملحمة إنسانية تُكتب كل يوم بمداد العلم وشغف الاكتشاف؛ فالعلم لم يعد يكتفي بعلاج المرض، بل بات يطارد جذوره، يعيد تشكيل الأعضاء، ويزرعها ويطبعها ليمنح الإنسان فرصة لحياة أطول وأجمل.