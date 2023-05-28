"تقويم جدة 2023" يعلن رفع الطاقة الاستيعابية لـ"السيتي ووك" تزامناً مع الإجازة المطولة

وتتقاسم 10 مناطق مجهزة بمنطقة "سيتي ووك" بأحدث المعايير العالمية في الخدمات اللوجستية وأدوات الرفاهية، والعديد من العروض والفعاليات التي تمنح الزوّار فرصة الاستمتاع بالخيارات المتعددة المتوفرة فيها، ومشاهدة الفعاليات الترفيهية، وتجربة المغامرات والعروض المشوقة، والألعاب المتنوعة، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المتاجر والمطاعم والمقاهي.