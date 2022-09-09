"الفالح" لمستثمري جازان: المنطقة مقبلة على نهضة تنموية ونذلل لكم الصعاب

التقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، خلال زيارته لمنطقة جازان، أعضاء مجلس الغرفة التجارية والمستثمرين في المنطقة.
وتأتي الزيارة ضمن جولته على مجموعة من مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز وتطوير العلاقة، ورفع مستوى الوعي بدور الوزارة مع شركائها في المناطق، والوقوف على مقومات كل منطقة، وتعزيز تنافسيتها لزيادة فرص تطوير الاستثمارات، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
وجرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية الواعدة في جميع المجالات، وسبل تعزيز التعاون مع المستثمرين، ودعم القطاع الخاص في المنطقة ورصد التحديات التي قد تواجه المستثمرين ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة.
من جانبه، ثمّن رئيس غرفة جازان المستشار أحمد أبوهادي، لوزير الاستثمار حرصه على لقاء رجال الأعمال وبحث الفرص الاستثمارية بالمنطقة، وكذلك رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم.