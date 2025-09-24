أمير منطقة القصيم وبحضور نائبه يرعى حفل أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ95

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، وبحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير المنطقة، مساء أمس، حفل أهالي منطقة القصيم بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة العربية السعودية، وذلك في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة، وسط حضور واسع من المسؤولين والأهالي وقيادات الجهات الحكومية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، رفع سمو أمير منطقة القصيم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، مؤكدًا أن اليوم الوطني هو مناسبة عظيمة نستذكر فيها ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – من كفاح وبطولات لتوحيد هذا الوطن تحت راية التوحيد، وهو يوم يُجسّد فيه أبناء المملكة أسمى معاني الولاء والانتماء، ويدركون حجم المنجزات والتحولات التي تشهدها بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة.
وأشاد سموه بالحفل الذي نظّم بهذه المناسبة، وعبّر عن اعتزازه بالمستوى الرفيع للتنظيم والإبداع في الفقرات الوطنية المقدمة، مثمنًا جهود أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي وزملائه في الأمانة، وكافة المشاركين في تنظيم هذا الحفل البهيج الذي عبّر عن مشاعر صادقة في حب الوطن .
وقد تخلل الحفل أوبريت وطني اشتمل على عدد من الفنون الشعبية والأداءات التعبيرية التي عكست اعتزاز أبناء المنطقة بتراثهم وتاريخهم، كما شارك سمو أمير منطقة القصيم في العرضة السعودية مع الأهالي، في لوحة وطنية جسّدت وحدة القيادة والشعب وروح الانتماء لهذا الوطن العظيم.
كما رعى عصر أمس مسيرة اليوم الوطني الـ95، والتي شاركت فيها أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة، في احتفال وطني جسّد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته.