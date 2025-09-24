أمير منطقة القصيم وبحضور نائبه يرعى حفل أهالي المنطقة باليوم الوطني الـ95

وفي كلمته بهذه المناسبة، رفع سمو أمير منطقة القصيم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله –، مؤكدًا أن اليوم الوطني هو مناسبة عظيمة نستذكر فيها ما قام به الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – من كفاح وبطولات لتوحيد هذا الوطن تحت راية التوحيد، وهو يوم يُجسّد فيه أبناء المملكة أسمى معاني الولاء والانتماء، ويدركون حجم المنجزات والتحولات التي تشهدها بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة.