NHC راعيًا رئيسيًا لمعرض "سيريدو 2025" في جدة

وتهدف الشركة من خلال مشاركتها إلى استعراض وجهاتها العمرانية في محافظة جدة وما تضمه من مشاريع نوعية، وخدمات متكاملة كما تسلط الضوء على برامجها ومبادراتها في دعم قطاع التطوير العقاري بما يتوافق مع رؤية السعودية 2023، ويتيح جناح NHC لزوار المعرض التعرّف على المزايا النوعية لمشاريعها المصممة لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز جودة الحياة في مختلف المناطق.