20 شاحنة تمور.. "فيصل بن مشعل" يدشّن "هدية أهالي القصيم لبواسل الحد الجنوبي"

دشّن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بالإمارة، اليوم، هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي من التمور، التي تمثل تسيير 20 شاحنة محمّلة بـ160 طنًا من التمور، و16 ألف كرتون مياه، ستوجه إلى ثلاث مناطق بالحد الجنوبي.
ونوّه الأمير بهذه الهدية التي تُمثل عادة سنوية تعوّد أهالي المنطقة عليها لدعم جنودنا الأبطال المرابطين بالحد الجنوبي، وإهدائها لهم مع قرب دخول شهر رمضان.
وأكّد أن هذا الإهداء شيءٌ يسيرٌ وقليلٌ مما يُقدَّم لإبطال الوطن الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، معبراً عن شكره وتقديره للقائمين على هذه المبادرة التي يقدمها أبناء المنطقة.
حضر التدشين وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظو المحافظات، وعدد من المسؤولين بالمنطقة.