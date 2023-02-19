20 شاحنة تمور.. "فيصل بن مشعل" يدشّن "هدية أهالي القصيم لبواسل الحد الجنوبي"

دشّن أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بالإمارة، اليوم، هدية أهالي المنطقة لأبطال الحد الجنوبي من التمور، التي تمثل تسيير 20 شاحنة محمّلة بـ160 طنًا من التمور، و16 ألف كرتون مياه، ستوجه إلى ثلاث مناطق بالحد الجنوبي.