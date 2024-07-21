"الأيام البحرينية" تفوز بـ 3 جوائز ضمن "جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة" من ضمنها جائزة أفضل موقع وحساب إلكتروني

فازت صحيفة «الأيام» البحرينية بثلاث جوائز ضمن جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة، في نسختها الثامنة 2024.
وتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد بتكريم الصحفيين الفائزين في حفلٍ أقيم صباح اليوم الأحد بالمنامة.
وفازت «الأيام» بجائزة أفضل موقع وحساب إلكتروني، حيث تسلّم الجائزة راشد نبيل الحمر رئيس الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأيام».
كما فاز مسؤول القسم الثقافي في «الأيام» سيد أحمد رضا بجائزة أفضل ملحق متخصص، وذلك عن ملحق «رؤى» الذي تنشره صحيفة «الأيام» يوم السبت من كل أسبوع.
وفاز بجائزة أنفوغرافيك المصمم في صحيفة «الأيام» علي الحجيري.
وشارك في الجائزة لهذا العام 533 عملًا صحفيًا مستوفية للشروط، موزعة على 10 فئات تشمل 40 تحقيقاً صحفياً، و 87 حواراً صحفياً، و 60 صفحة متخصصة أو ملحقاً، و 43 صورة، و 164 عموداً للرأي، و 93 محتوى مرئياً، و 31 إنفوجرافيك، و 4 مشاريع طلابية من الجامعات، بالإضافة إلى 7 مشاركات ضمن أفضل موقع أو حساب لمؤسسة صحفية، إضافة إلى شخصية العام الصحفية.
وقال مهند النعيمي، رئيس لجنة تحكيم جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة في دورتها الثامنة لعام 2024، بأن اللجنة والتي ضمّت كفاءات وطنية من المختصين في مجال الصحافة والإعلام عملت على مدار شهر متواصل لتقييم الأعمال المشاركة بكل نزاهة وموضوعية"، مشيراً إلى أن اللجنة اعتمدت نظاماً وآلية تحكيم جديدة للجائزة بنظام النقاط لكل عمل مشارك، واستخدمت 47 معياراً في جميع فئات الجائزة لتتماشى مع مستوى الجائزة.
وتعتبر جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة أهم جائزة صحفية في مملكة البحرين، حيث تهدف إلى الاحتفاء بالصحفيين وتكريمهم وتقدير إسهاماتهم الجليلة، وتشجيع الإبداع والتميز في صناعة المحتوى الصحفي البحريني، وتعزيز روح المنافسة بين المؤسسات الإعلامية لتقديم أفضل محتوى صحفي.
يذكر أن لجنة التحكيم تضم كل من مهند سليمان النعيمي رئيساً، وعضوية الدكتور زهير ضيف، والدكتورة مها الراشد، والدكتورة حورية الديري، والأستاذ علي منصور القميش، والأستاذة دعاء عوض هاشم، والأستاذة غادة الذوادي.