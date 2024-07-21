"الأيام البحرينية" تفوز بـ 3 جوائز ضمن "جائزة رئيس مجلس الوزراء للصحافة" من ضمنها جائزة أفضل موقع وحساب إلكتروني

وشارك في الجائزة لهذا العام 533 عملًا صحفيًا مستوفية للشروط، موزعة على 10 فئات تشمل 40 تحقيقاً صحفياً، و 87 حواراً صحفياً، و 60 صفحة متخصصة أو ملحقاً، و 43 صورة، و 164 عموداً للرأي، و 93 محتوى مرئياً، و 31 إنفوجرافيك، و 4 مشاريع طلابية من الجامعات، بالإضافة إلى 7 مشاركات ضمن أفضل موقع أو حساب لمؤسسة صحفية، إضافة إلى شخصية العام الصحفية.