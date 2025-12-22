عدم تفقد الحيوانات يوميًا مخالفة.. غرامات تصل إلى 50 ألف ريال وفق نظام الرفق بالحيوان

ويستند النظام المشار إليه إلى المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 26 / 7 / 1434هـ، الذي نص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال، مع مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة، وصولًا إلى الإغلاق المؤقت للمنشأة لمدة لا تزيد على 90 يومًا في المرة الثالثة، وإلغاء الترخيص نهائيًا في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة خلال عام واحد.