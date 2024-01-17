وصول POCO X6 Pro وX6 وM6 Pro إلى المملكة العربية السعودية في 16 يناير 2024

تنطلق POCO، العلامة التكنولوجية البارزة بين الشباب وعشاق التكنولوجيا، بقوة في عام 2024 من خلال الكشف عن تحسينات على جهازين من فئة X وأحدث نموذج من سلسلة M، بهدف استهداف الجيل Z الذي يتمتع بشغف التكنولوجيا.
وتعيد هذه التحديثات تعريف سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة؛ حيث تقدم تكنولوجيا على مستوى الهواتف الرائدة، جنبًا إلى جنب مع جماليات وأداء بأسعار منافسة. يعرض POCO X6 Pro وPOCO X6 أحدث المعالجات والشاشات المحسنة، وتكوينات الكاميرا الثلاثية. أما POCO M6 Pro، المصمم خصيصًا لمحبي وسائل التواصل الاجتماعي، فيتميز بميزات الهواتف الرائدة مثل الشاشة المتميزة، وسعة تخزين كبيرة والشحن السريع: أداء رائع بسعر تنافسي.
POCO X6 Pro 5G: أداء رائع وتجربة رائدة لفئة جديدة من المستخدمين تحمل اسم "SPEED-CIES"، دون أي تنازلات.
ويُعد POCO X6 PRO مركز ألعاب مصمم خصيصًا لفئة SPEED-CIES، أي اللاعبين المحترفين؛ حيث يقدم تجربة غامرة مع شريحة Dimensity 8300-Ultra، وذاكرة رام تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة تخزين 512 جيجابايت. مع نقاط اختبار AnTuTu تصل إلى 1.464.228، ويضمن POCO X6 Pro أداء ألعاب لا مثيل له.
مواكبة لإنجازات WildBoost 1.0 في عام 2023، تقدمPOCO WildBoost 2.0 مع تحسينات كبيرة في سرعة تحميل اللعبة، ودقة اللمس، ولمسة فائقة الوضوح بدقة 16 مرة؛ مما يدفع حدود الألعاب إلى مستويات غير مسبوقة.
وقد أدى التعاون مع MediaTek إلى تحسين مجموعة الشرائح للألعاب، وضمان اتصال سريع وتوفير طاقة؛ مما أسهم في تعزيز تجارب الهواتف الذكية؛ إذ تعزز شاشة الكريستال Res Flow AMOLED بحجم 6.67 إنش، مع إطارات رفيعة للغاية ونسبة 94% للشاشة إلى الجسم، جمالية الجهاز.
كما يتميز هاتف POCO X6 Pro بكاميرا ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل تتميز بخاصية OIS والتقاط الحركة، وهو يلبي احتياجات صانعي المحتوى الديناميكي. ويمزج بسلاسة بين الأجهزة المتطورة وميزات الكاميرا المبتكرة، ويوفر هذا الهاتف الذكي تجربة لعب استثنائية ووسائط متعددة للمستخدمين المعاصرين.
وبشكل عام، يقدم POCO X6 Pro تجربة ألعاب ووسائط متعددة فائقة، بفضل دمج الأجهزة الحديثة مع ميزات الكاميرا الابتكارية لتلبية متطلبات مستخدمي الهواتف الذكية الحديثين.
POCO X6 5G: مستويات جديدة من الطاقة والأداء تعيد تعريف الفئة المتوسطة من الهواتف
ويعزز POCO X6، كنسخته الـPro، تجربة المستخدم بفضل تحسينات في الشاشة وميزات الكاميرا. كما يلبي الجهاز احتياجات الأفراد الذين يقدرون مساحة الشاشة وصانعي المحتوى الذين يشاركون محتوىً عالي الدقة؛ حيث يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وتقنية OIS على مستوى الراية، بالإضافة إلى عدسة واسعة فائقة الوضوح بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ميكرو بدقة 2 ميجابكسل؛ مما يتيح للمستخدمين استكشاف أنواع متنوعة من التصوير.
أدلى ديبو جون، المدير الأول لإدارة المنتجات في شركة Qualcomm Technologies، بتصريح قائلًا: "مع معالج Snapdragon® 7s Gen 2، تعتمد POCO على تكنولوجيا 4 نانومتر لتحقيق أداء سريع وقوي مع كفاءة طاقة ممتازة. يستفيد هذا الجهاز المميز من زيادة قوية في الأداء مقارنة بالجيل السابق ويتميز بميزات Snapdragon Elite Gaming™ لتجارب لعب استثنائية. يأتي Snapdragon® 7s Gen 2 أيضًا مزودًا بقدرات الذكاء الاصطناعي مثل تقليل ضوضاء الصورة، وتحسين التعرف على الوجوه بشكل أفضل، وإلغاء الصدى والضجيج بناءً على الذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من محرك Qualcomm® AI لجعل تجارب المستهلك أكثر سلاسة وكفاءة".
وبوزن يبلغ فقط 181 جرامًا، يأتي الجهاز مزودًا ببطارية كبيرة بسعة 5100 مللي أمبير تدعم شحن 67 واط؛ مما يوفر شحنًا كاملًا في 44 دقيقة للاستهلاك المتواصل للوسائط المتعددة، والألعاب، ومشاركة وسائل التواصل الاجتماعي. وتعزز الأدوات الإبداعية الإضافية، مثل مرشحات الريترو والمناظر الطبيعية، قدرة المستخدمين على صياغة منشورات ممتعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يتميز POCO M6 Pro من فئة الهواتف الذكية المتوسطة بقوة مذهلة وأداء ممتاز وشاشة من الطراز الأول؛ مما يجعله جهازًا مثاليًّا للشبان والشابات الذين يبحثون عن التجارب الترفيهية أثناء الأنشطة اليومية. ويتميز الجهاز بشاشة Flow AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز وحوافّ رفيعة للغاية؛ مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة وصديقة للعين. وتعزز هذه الشاشة تجربة المستخدم وتحسّن الأداء في الألعاب السريعة ومشاهدة الفيديو. كما تضيف اللمسة فائقة الدقة x16 دقة للعب من المستوى التالي.
ويتضمن إعداد الكاميرا الرئيسية للهاتف كاميرا ثلاثية مطورة بدقة 64 ميغابيكسل مع تقنية (OIS) و(EIS) المدمجة، وهي ميزة نادرة في هواتف الفئة المتوسطة. ويضمن ذلك الحصول على صور وفيديوهات ذات جودة احترافية عن طريق تقليل اهتزاز الكاميرا والتشويش. ويسمح التكبير في المستشعر بنسبة 2x للمستخدمين بالتقاط صور مفصلة من مسافة بعيدة؛ مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمختلف سيناريوهات التصوير.
كما تم تصميم POCO M6 Pro خصيصًا لجيل Z؛ حيث يتميز بالإطلاق العالمي لمعالج Helio G99-Ultra القوي، المعروف بتقديم أداء استثنائي بمعدلات إطار سلسة. إضافة ملحوظة هي سعة التخزين الكبيرة، ذاكرة (RAM) بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وذاكرة (ROM) بسعة 512 جيجابايت، وهي الأولى من سلسلة M. يقدم الجهاز أيضًا تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات للمرة الأولى في السلسلة؛ مما يضمن شحنًا سريعًا للمستخدمين أثناء التنقل، سواء كانوا في طريقهم إلى العمل أو الدراسة أو الاستمتاع بأنشطتهم اليومية.
سيتم إطلاق جهازPOCO X6 PRO 5G في المملكة العربية السعودية بثلاث خيارات لونية هي الرمادي والأسود والأصفر، بسعة تخزين 12+512 جيجابايت، بسعر يبدأ من 1499 ريالًا سعوديًّا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون POCO X6 5G متاحًا بألوان الأسود والأبيض والأزرق، ويأتي بسعة تخزين 12+256 جيجابايت بسعر يبدأ من 1099 ريالًا سعوديًّا. أما POCO M6 Pro، فسيكون متاحًا بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأرجواني، ويأتي بسعتيْ تخزين: 12+512 جيجابايت بسعر 949 ريالًا سعوديًّا، و8+256جيجابايت بسعر 749 ريالًا سعوديًّا. وسيكون بإمكان جميع محبي أجهزة POCO الحصول على هذه الطرازات من خلال قنوات المبيعات الرسمية لـXiaomi بما في ذلك أمازون ونون وجرير ابتداءً من 16 يناير.