وصول POCO X6 Pro وX6 وM6 Pro إلى المملكة العربية السعودية في 16 يناير 2024

سيتم إطلاق جهازPOCO X6 PRO 5G في المملكة العربية السعودية بثلاث خيارات لونية هي الرمادي والأسود والأصفر، بسعة تخزين 12+512 جيجابايت، بسعر يبدأ من 1499 ريالًا سعوديًّا. بالإضافة إلى ذلك، سيكون POCO X6 5G متاحًا بألوان الأسود والأبيض والأزرق، ويأتي بسعة تخزين 12+256 جيجابايت بسعر يبدأ من 1099 ريالًا سعوديًّا. أما POCO M6 Pro، فسيكون متاحًا بثلاثة ألوان: الأسود والأزرق والأرجواني، ويأتي بسعتيْ تخزين: 12+512 جيجابايت بسعر 949 ريالًا سعوديًّا، و8+256جيجابايت بسعر 749 ريالًا سعوديًّا. وسيكون بإمكان جميع محبي أجهزة POCO الحصول على هذه الطرازات من خلال قنوات المبيعات الرسمية لـXiaomi بما في ذلك أمازون ونون وجرير ابتداءً من 16 يناير.