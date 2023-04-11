العشر الأواخر تُقبل الليلة.. "الخثلان": ليس لصلاة الليل في رمضان عددٌ محدود

أوضح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الدكتور سعد الخثلان؛ أنه بغروب شمس هذا اليوم الثلاثاء تحل العشر الأواخر من رمضان، وهي أفضل ليالي السنة.
ولقت "الخثلان"؛ الى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلط العشرين الأولى من رمضان بصلاة ونوم، فإذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله.
وأضاف: "ليس لصلاة الليل في رمضان عددٌ محدودٌ لعموم قول النبي: "صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة".
وأشار إلى أن "ما يفعله كثيرٌ من المسلمين من الصلاة أول الليل ثم يستريحون ثم يصلون آخر الليل ويختمون صلاتهم بالوتر أمر حسن وموافق للسنة".