المغربي عن يوم التأسيس: فُرصة للتأمُّل في إرث بلادنا الغنيّ

وأشار المغربي إلى أن يوم التأسيس يُعتبر من الأيام التاريخيَّة الهامَّة التي تحمل في طياتها الكثير من الذكريات والعِبَر، فهو يومٌ يستذكِر فيه الشعب السعوديُّ تاريخه العريق والمجيد المُمتدّ منذ أكثر من ثلاثة قرون، حيث انطلقت رحلة بناء هذا الوطن العظيم، بفضل تضحيات الأجداد، والرؤية الحكيمة للمؤسِّسين، الذين وضعوا حجر الأساس للمملكة العربيَّة السعوديَّة.