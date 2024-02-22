المغربي عن يوم التأسيس: فُرصة للتأمُّل في إرث بلادنا الغنيّ

رفع سعد المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "روابط العقارية"، أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظهما الله-، بمناسبة يوم تأسيس المملكة العربيَّة السعوديَّة.
وأشار المغربي إلى أن يوم التأسيس يُعتبر من الأيام التاريخيَّة الهامَّة التي تحمل في طياتها الكثير من الذكريات والعِبَر، فهو يومٌ يستذكِر فيه الشعب السعوديُّ تاريخه العريق والمجيد المُمتدّ منذ أكثر من ثلاثة قرون، حيث انطلقت رحلة بناء هذا الوطن العظيم، بفضل تضحيات الأجداد، والرؤية الحكيمة للمؤسِّسين، الذين وضعوا حجر الأساس للمملكة العربيَّة السعوديَّة.
وأضاف: في يوم التأسيس تتجسَّد الروح الوطنية، والوحدة والتماسك بين أبناء المملكة وحُكَّامها بأبهى صورة، وهو يُعتبر فُرصةً للتأمُّل في إرث بلادنا الغنيِّ بالتاريخ والثقافة والتعبير عن فخرنا وانتمائنا لهذا الوطن العظيم. مشيدًا بالرؤية الحكيمة للقيادة السعوديَّة التي تعمل بجِدٍّ لتحقيق التقدُّم والرخاء، وبناء مُستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة.
وفي ختام حديثه، دعا الله تعالى أن يحفظ قادة المملكة ويمُنَّ عليهم بالصحة والعافية، ويجعلهم دائمًا ذُخرًا للأمة والمواطنين. سائلًا الله أن يُديم على وطننا الغالي الأمن والاستقرار، والتقدُّم والازدهار في ظِل الرؤية الطموحة التي تقودها قيادتنا الرشيدة.