هيئة التراث تبدأ إجراءات نزع ملكية العقارات لتأهيل موقع "نحت الجمل" بسكاكا

قرّرت هيئة التراث وحسب الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع نحت الجمل) الواقع في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، والمعتمد بميزانية رقم (404010000)، بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي 2023م، لصالح هيئة التراث، وتشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من صدور هذا القرار، والذي نُشِرَ في جريدة أم القرى.