"سدايا" تنظّم برنامجاً لبناء قدرات 25 من قادة وزارة الإعلام على تقنيات الذكاء الاصطناعي

ويشمل البرنامج موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، منها: مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنياته المستخدمة ذات الأثر على حياتنا اليومية، ولا سيما في المجال المهني، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، إضافة إلى الآثار المترتبة على استخدامه في القطاعات المختلفة، وأهمية البيانات من خلال محورين أساسيين؛ إستراتيجية إدارة البيانات والآثار الناتجة على استخدام أدوات تحليل البيانات في القطاع العام، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عبر معرفة المبادئ والسياسات والممارسات، إضافة إلى تحديد المخاطر والحد منها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.