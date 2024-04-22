"سدايا" تنظّم برنامجاً لبناء قدرات 25 من قادة وزارة الإعلام على تقنيات الذكاء الاصطناعي

نظَّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ ممثلةً في أكاديميتها، اليوم، برنامجًا تدريبيًا يستهدف بناء قدرات 25 من قادة وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية التابعة لها: هيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة وكالة الأنباء السعودية، والهيئة العامة لتنظيم الإعلام، على استخدامات تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن سلسلة من البرامج التي ستنظّمها على عدة مراحل لمختلف المستويات المهنية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين "سدايا" ووزارة الإعلام.
وشارك في البرنامج كبار المسؤولين في وزارة الإعلام والهيئات الإعلامية.
ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى 30 أبريل الجاري، إلى تعزيز استفادة الكفاءات الوطنية في الإعلام من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي بما يكفل إيجاد بيئة تنافسية في سوق القطاع الإعلامي، والارتقاء بالممارسة الإعلامية من خلال توظيف استخدامات هذه التقنيات المتقدمة في الإعلام، وتمكينهم من وضع وتنفيذ إستراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز دورهما في وضع السياسات والإجراءات ذات العلاقة بكل جهة إعلامية، فضلًا عن مواكبة التطور السريع في مختلف المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.
ويشمل البرنامج موضوعات مهمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، منها: مفهوم الذكاء الاصطناعي وتقنياته المستخدمة ذات الأثر على حياتنا اليومية، ولا سيما في المجال المهني، مثل: تعلم الآلة والتعلم العميق، ومعالجة اللغات الطبيعية، إضافة إلى الآثار المترتبة على استخدامه في القطاعات المختلفة، وأهمية البيانات من خلال محورين أساسيين؛ إستراتيجية إدارة البيانات والآثار الناتجة على استخدام أدوات تحليل البيانات في القطاع العام، وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي عبر معرفة المبادئ والسياسات والممارسات، إضافة إلى تحديد المخاطر والحد منها في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.
يأتي تنظيم البرنامج في إطار اهتمام "سدايا" برفع مستوى القدرات الوطنية في الجهات الحكومية بالمجالات التقنية وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، إذ أخذت على عاتقها منذ إنشائها عام 2019م، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة في بناء القدرات الوطنية من المختصين والخبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بوصفها المرجع الوطني لهما من تنظيم وتطوير وتعامل.
يُذكر أن وزارة الإعلام و"سدايا" قد أطلقا مركز التميُّز للذكاء الاصطناعي في الإعلام، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال، ومعسكر مستقبل الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام المعني بتحقيق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلام، واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الإعلام بمختلف وسائله بما يعزّز من مكانة المملكة بصفتها دولة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.